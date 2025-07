L’Ue accusa Trump per la stretta sui fondi umanitari ma poi lo emula con tagli brutali ai contributi per i rifugiati

Mentre l’Unione Europea critica la stretta sui fondi umanitari di Trump, i fatti svelano un quadro ben più complesso: i tagli ai contributi per i rifugiati sono ormai una realtà condivisa, anche tra gli stessi donatori europei. Una situazione che mette in discussione le promesse di solidarietà e responsabilità, come denunciato dall’Alto Commissario Onu Filippo Grandi. La domanda è: quale futuro ci attende in questa crisi di responsabilità?

Mentre l’Unione Europea punta il dito contro l’amministrazione Trump per la stretta sui fondi umanitari, i numeri raccontano una verità meno comoda: l’Ue non solo non colma il vuoto lasciato da Washington, ma tradisce le proprie stesse promesse. Lo ha ricordato con parole nette l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati Filippo Grandi, che ha denunciato “una crisi di responsabilità” e “tagli brutali” da parte dei maggiori donatori, Ue compresa. Nel 2023, l’Unhcr ha registrato un fabbisogno globale di 10,9 miliardi di dollari, ma ha ricevuto meno della metà: solo 4,8 miliardi. Il “Team Europa”, pur rimanendo tra i primi tre contributori, ha mantenuto livelli di finanziamento nominali invariati rispetto agli anni precedenti, nonostante l’aumento esponenziale dei bisogni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Ue accusa Trump per la stretta sui fondi umanitari, ma poi lo emula con “tagli brutali” ai contributi per i rifugiati

