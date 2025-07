Ben Gvir crea la milizia dei coloni | Avrà una mentalità offensiva

In un contesto di crescente tensione in Cisgiordania, Ben Gvir ha annunciato la creazione di una milizia di coloni, caratterizzata da un atteggiamento decisamente offensivo. Questa mossa si inserisce in un quadro già complesso, con l’esercito israeliano che, dopo il 7 ottobre 2023, ha richiamato migliaia di riservisti per tutelare gli insediamenti coloniali. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation?

L’aveva fatto già l’esercito israeliano dopo il 7 ottobre 2023, richiamando almeno 7mila coloni come riservisti a protezione degli insediamenti coloniali nella Cisgiordania occupata. I settler hanno subito approfittato delle . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ben Gvir crea la milizia dei coloni: «Avrà una mentalità offensiva»

In questa notizia si parla di: coloni - gvir - crea - milizia

Ben Gvir crea la milizia dei coloni: «Avrà una mentalità offensiva».

Oltre la linea rossa. Coloni contro l'esercito in Cisgiordania. Netanyahu: violenze intollerabili - Se persino il colono Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza israeliano e leader dell’estrema destra israeliana, arriva a condannare i coloni dell ... Come scrive huffingtonpost.it

«Arabo israeliani minaccia interna». L’idea di Ben Gvir è una milizia - Israele (Internazionale) Si ferma, per poco, l’iter per la riforma giudiziaria e già ne parte un altro per realizzare il progetto più desiderato dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, il ... Da ilmanifesto.it