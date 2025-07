Cuadrado Genoa cosa c’è di vero dietro a questo accostamento? Le ultime indiscrezioni fanno pensare a un dietrofront di questa pista! Le ultimissime informazioni

Le voci di un possibile trasferimento di Cuadrado al Genoa sembrano raffreddarsi, lasciando spazio a nuove indiscrezioni di mercato. Dopo settimane di rumors e speculazioni, le ultime notizie convergono su un dietrofront, riaccendendo l’interesse di altri club. La situazione si evolve rapidamente, e il futuro del colombiano resta tutto da scrivere: ci attendono aggiornamenti che potrebbero cambiare ancora le carte in tavola.

Cuadrado Genoa, sembra già "sgonfiarsi" la voce che vedrebbe l'ex Juve a un passo dal trasferimento nella Liguria rossoblù: le ultimissime. Il nome di Juan Cuadrado continua a circolare nel mercato: è di ieri l'indiscrezione che lo ha accostato al Genoa. Il 37enne esterno colombiano, dopo aver vissuto una stagione con l' Atalanta, è attualmente svincolato e potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per il club rossoblù, alla ricerca di rinforzi di esperienza per il nuovo campionato. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo un possibile trasferimento di Cuadrado al Genoa.