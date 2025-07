personaggi importanti del mcu assenti dai nostri schermi da anni

assenti dalle nostre schermate da anni. Questi protagonisti, fondamentali per il cuore del MCU, continuano a suscitare curiosità e speranze tra i fan, alimentando speculazioni e teorie su un possibile ritorno. Scopriamo insieme le ragioni di questa loro lunga assenza e cosa potrebbe riservare il futuro per queste icone tanto amate.

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si amplia costantemente, ma alcune figure di rilievo apparse nelle prime fasi della saga sono scomparse senza lasciare traccia. La loro assenza può essere attribuita a diverse ragioni, tra cui cambiamenti nei piani produttivi, complessità legate al multiverso o ritardi nello sviluppo di nuovi progetti. Questo articolo analizza alcuni dei personaggi più significativi che, nonostante le aspettative, risultano attualmente assenti dalle ultime produzioni del MCU. vision bianco. ultimo avvistamento in wandaVision. Il personaggio di Visione Bianco ha fatto la sua prima apparizione in WandaVision (2021), dove è stato visto volare via dopo aver recuperato i ricordi dall’originale Visione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it