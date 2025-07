La Storia si ferma a Srebrenica Fra i morti che non trovano pace

La storia si ferma a Srebrenica, un luogo di dolore e di memoria indissolubile. Le colline che la circondano sono testimoni silenziosi di un passato segnato da atrocità e sofferenza, dove il sangue versato ancora non si confonde con la terra innocente. Anni dopo, il ricordo di quei momenti atroci continua a vivere, ricordandoci l’importanza di non dimenticare e di impegnarci per la pace.

Le colline intorno a Srebrenica sono fatte di terra dove il sangue non scola. Resta da anni sotto la superficie, non si mischia con la terra innocente e ricorda le .

