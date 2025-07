Albanese fa il suo dovere il governo italiano no

In un contesto in cui i valori fondamentali vengono messi alla prova, Amnesty International solleva una voce forte e chiara. Davanti alle sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice ONU sui territori palestinesi, Agnes Callamard denuncia un'aggressione al diritto internazionale, che rischia di compromettere la nostra capacità di difendere i principi universali. Se l’Italia fosse ancora un Paese capace di ribellarsi alle ingiustizie, forse queste parole troverebbero ascolto e azione concreta.

Amnesty International dice le parole che Giorgia Meloni dovrebbe pronunciare, se l’Italia fosse ancora un Paese capace di difendere il diritto internazionale. Davanti alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, la segretaria generale Agnes Callamard è netta: «Sono un’aggressione al diritto internazionale», «una strategia per proteggere il governo israeliano da ogni responsabilità », «un atto intimidatorio che prosegue l’attacco dell’amministrazione Trump contro chi difende i diritti dei palestinesi». Erika Guevara Rosas, direttrice Amnesty per le Americhe, ha definito le sanzioni «un oltraggio alla giustizia internazionale». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it - In un mondo sempre più interconnesso, la manipolazione dell'informazione diventa un'arma potente. Recentemente, è emerso che il governo israeliano sta utilizzando Google Ads per screditare Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Gli attacchi contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi, sono gravissimi. Le sanzioni annunciate dal segretario di Stato USA Rubio contro una professionista che tutela i diritti umani e il diritto internazionale sono inaccettabili Vai su X

