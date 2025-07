Ghost of Yotei Sony pubblica un lungo video con gameplay e condivide tante nuove informazioni allo State of Play

Durante lo appena concluso State of Play, Sony ha stupito gli appassionati con un lungo video di gameplay di Ghost of Yotei, il nuovo action open world di Sucker Punch e seguito spirituale di Ghost of Tsushima. Un’epica avventura ambientata nel Giappone feudale del 1603, sull’isola di Ezo (oggi Hokkaido), dove vestiremo i panni di Atsu, uno spirito vendicatore noto come Onryo. La narrazione promette emozioni intense e un universo ricco di fascino...

Durante lo State of Play appena trasmesso, Sony ha mostrato per la prima volta in maniera estesa Ghost of Yōtei, nuovo action open world firmato Sucker Punch e seguito spirituale di Ghost of Tsushima. Il lungo video di gameplay ha svelato un mondo ispirato al Giappone feudale del 1603, ambientato nell'isola di Ezo (l'attuale Hokkaido), dove il giocatore vestirà i panni di Atsu, uno spirito vendicatore noto come Onryo. Sedici anni dopo la morte della sua famiglia, Atsu torna in vita per braccare i Sei di Yōtei, un gruppo di avversari letali che saranno l'obiettivo principale della storia. Dopo aver annunciato due edizioni di PS5 e DualSense in edizione limitata, Sucker Punch ha rivelato che il gioco si distingue per un'esplorazione dinamica e profonda: sarà possibile interrogare nemici sconfitti, acquistare mappe, osservare il territorio con un cannocchiale e seguire indizi raccolti nelle missioni.

