L’Onu contro gli Usa sulle sanzioni ad Albanese

In un contesto di tensioni diplomatiche, l’ONU e le opposizioni italiane si mobilitano contro le sanzioni statunitensi rivolte a Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi. La risposta ferma e decisa del segretario di Stato italiano sottolinea che la “campagna di guerra politica ed economica” non sarà più tollerata, evidenziando il delicato equilibrio tra sovranità nazionale e pressioni internazionali. La questione resta calda e coinvolgente, aprendo un dibattito cruciale sul ruolo delle istituzioni e la libertà di espressione.

Il giorno dopo l’annuncio fatto dagli Stati Uniti di sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, prende posizione l’Onu e protestano le opposizioni per il silenzio di Palazzo Chigi su una cittadina italiana colpevole solo di aver fatto il suo lavoro. La sua “campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata”, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio annunciando l’iniziativa. L’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto la “rapida revoca” delle sanzioni statunitensi contro Albanese ritenute deplorevoli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Onu contro gli Usa sulle sanzioni ad Albanese

