Giorgetti evasivo sul 5% per la Difesa Non chiarisce come raggiungerlo

Il ministro Giorgetti si è mostrato evasivo sul target del 5% per la difesa, lasciando molti con più dubbi che certezze. La sua incapacità di chiarire come raggiungere l’obiettivo alimenta le polemiche e mette in discussione la strategia del governo. Ora, più che mai, il Paese aspetta risposte concrete su come intendano concretizzare questa decisione ambiziosa e controversa.

Eh no, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non è riuscito per nulla a convincere il Movimento Cinque Stelle rispetto all’aumento delle spese militari al 5 per cento (3,5 più 1,5). “Questo è stato oggettivamente il question time più imbarazzante che abbia mai visto. E un po’, sono sincero, mi è quasi dispiaciuto per Giorgetti. In difficoltà non ha saputo rispondere; forse anche lui si è reso conto della follia fatta in ambito Nato con il 5%”, ha affermato il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, che al question time al ministro dell’Economia aveva chiesto come l’Italia intenda ottemperare agli obiettivi Nato presi dal governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giorgetti evasivo sul 5% per la Difesa. Non chiarisce come raggiungerlo

