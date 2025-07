Elmasry Nordio nega tutto | Non mi dimetto

In un momento di grande tensione politica, Nordio respinge le accuse e ribadisce con fermezza: «Non mi dimetto». La vicenda Elmasry, che ha scosso l’opinione pubblica e diviso le forze di opposizione, mette ancora più in evidenza le complessità di un caso che rischia di mettere alla prova la stabilità del governo. La parola ora passa alle istituzioni, mentre il dibattito si infiamma.

Dopo che tutte le forze di opposizione, dai renziani ai rossoverdi, ne hanno chiesto le dimissioni per il pasticcio del rimpatrio di Elmasry e le rivelazioni che smentiscono buona parte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Elmasry, Nordio nega tutto: «Non mi dimetto»

In questa notizia si parla di: elmasry - nordio - nega - tutto

«Ha mentito su Elmasry, si dimetta». Nordio ora rischia - Le accuse contro il ministro Nordio di aver mentito su Elmasry scuotono la scena politica, mettendo in discussione la sua credibilità e il suo ruolo.

Elmasry, Nordio nega tutto: «Non mi dimetto»; Elmasry, il governo risponde all’Aja. Ora Nordio è al bivio.

Caso Almasri, Nordio si difende e nega le dimissioni dopo le indiscrezioni: "Atti smentiscono i giornali" - Il ministro Nordio, rispondendo al question time in Senato, ha ribadito il no alle opposizioni che chiedono le sue dimissioni per il caso Almasri ... Scrive virgilio.it

Caso Almasri, Nordio nega omissioni: “I nostri atti smentiscono i giornali. Riferirò quando sarà il momento” - “Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato dai giornali “. Lo riporta ilfattoquotidiano.it