Inter-news.it - Marchegiani: «Inter ora libera di testa. Equilibrio con il Napoli!»

Leggi su Inter-news.it

Lucaha espresso il suo giudizio su Lecce-, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 4-0. Poi un commento sui possibili scenari futuri.IL RAGIONAMENTO – Lucaha così analizzato la sfida dominata dall’contro il Lecce al Via del Mare: «L’mi piace, in questo momento ha anche trovato l’efficacia davanti. Ora sono tutti liberi di, compreso Lautaro Martinez. C’è altruismo, c’è il protagonismo anche di gioca meno. L’, nonostante i tanti impegni, non dà l’idea di essere mentalmente stanca. Del piano fisico non posso parlare, ma sul piano mentale emerge questo parallelismo con il caso del».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «oradi