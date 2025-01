Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 6-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: si va al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Lungo il diritto lungolinea diin uscita dal servizio.1-2tocca la riga con il rovescio e portaall’errore di diritto.1-1 Servizio e schiaffo al volo per l’italiano.0-1 Super diritto lungolinea di.6-6 Sul nastro e poi fuori il diritto di. Si va al tie-.40-30 SCAMBIO MEMORABILE! Succede di tutto tra palle corte, smash e recuperi.lo chiude con il passante di rovescio lungolinea.30-30 In rete la palla corta di.Seconda di servizio.30-15 Doppio fallo di.30-0 Lunga la risposta di rovescio del tedesco.15-0 In rete il rovescio di, che aveva risposto benissimo.5-6 Devastante accelerazione di diritto incrociato del n.2.40-15 Largo il diritto lungolinea diin uscita dal servizio.