LIVE Civitanova-Verona Finale Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA | occasione per le due outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12: Medei schiera la scommessa più vinta di tutte, Boninfante in cabina di regia, l’opposto è il turco Lagumdzija, al centro ci sono l’olimpionico Chinenyeze e Gargiulo, in banda l’azzurro Bottolo e il canadese Loeppky, che ha preso il posto di Nikolov al momento. Il libero è Balaso.15.10: Dall’altra parte della rete c’è un’altra rivelazione di questa stagione, la Lube. Un altro piccolo capolavoro del dg Beppe Cormio, che ha costruito una squadra solida nello scetticismo generale, andando a recuperare un tecnico di grande qualità che era uscito dall’dalla porta di servizio. La squadra marchigiana torna, dopo una stagione passata difficile, nell’elite delno dalla porta principale, con tanto di tappeto rosso, perché l’annata che sta facendo la squadra marchigiana se la aspettavano in pochi.