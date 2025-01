Calciomercato.it - Lazio, Casadei sempre più vicino: come cambia l’offerta e cosa manca per il sì | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

I biancocelesti stanno lavorando per chiudere l’accordo col Chelsea e portare nella capitale l’ex Inter: può arrivare la svoltaLaè impegnata sul campo nello scontro diretto importantissimo contro la Fiorentina, fondamentale per la corsa Champions soprattutto dopo la sconfitta dell’andata al Franchi maturata nel finale. Ma un’altra partita fondamentale si sta giocando anche sul mercato, con i biancocelesti a caccia di un altro rinforzo dopo l’arrivo di Arijon Ibrahimovic che però è stato un investimento per il futuro piuttosto che una necessità della rosa.Cesare(LaPresse) – calciomercato.itIl bisogno di Baroni è almeno un centrocampista da alternare a Rovella e Guendouzi, più l’adattato Dele-Bashiru, visto che Castrovilli fino ad ora è una scommessa persa. L’obiettivo è coniugare presente e futuro, il nome individuato è quello di Cesaredel Chelsea, cresciuto nell’Inter e praticamente mai impiegato anche a causa del traffico veramente incredibile nella rosa dei Blues.