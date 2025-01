Ilrestodelcarlino.it - "La prima Zona 30 in Italia è nata da noi"

Sindaco Lattuca, è vero che Cesena è stata lacittàna a introdurre la30? "L’introduzione a Cesena risale al 1998. E sì, la nostra città vanta questoto. A Cesena l’introduzione della30 non è avvenuta in un solo giorno, ma nel corso degli anni e ha portato ad avere il 40 per cento del centro abitato con i limiti sotto i trenta orari. La fotografia attuale mostra oltre 147 chilometri di strade lineari30, il 40 per cento delle strade dovec’era il limite dei 50 è diventato30 e nel restante 60% c’è il limite dei 50". Quali sono i risultati dell’introduzione dei limiti dei 30? "I risultati hanno portato nel corso degli ultimi venti anni a una riduzione degli incidenti che coinvolgono i pedoni. Tutti gli studi dimostrano che rispettando il limite dei 30 nei centri abitati si riducono gli incidenti".