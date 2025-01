Tvplay.it - Inter show al Via del Mare, il Lecce crolla sotto i colpi dei nerazzurri

Leggi su Tvplay.it

Dominio degli uomini di Simone Inzaghi contro il. I pugliesi non riescono a limitare lo strapotere dei.Nessun problema per l’che batte il4-0 fuori casa e si riporta a -3 punti in classifica dal Napoli con una partita ancora da giocare. I, che non perdono in campionato dal 22 settembre (1-2 nel derby contro il Milan), conquistano con questa vittoria il 16º risultato utile consecutivo in Serie A e la terza vittoria consecutiva compresa quella in Champions League contro lo Sparta Praga.al Via del, ildei(LaPresse) tvplay.itPrimo tempo senza storia allo stadio Via deldi. Ci mettono solo 6 minuti iad aprire le marcature. Marcus Thuram approfitta di un errore in fase di impostazione della difesa di casa e serve Davide Frattesi che batte Falcone a due passi dalla porta dopo un bell’inserimento.