Il Tema Natale di Ellen DeGeneres Acquario tenace e sicuro di sè

Se sei unascendente Pesci voli veloce verso il successo. Poi, per una distrazione, rischi di scivolare giù. Ma, personaggio tv, conduttrice e produttrice, con il Sole e Venere nel segno d’Aria è temprata per qualsiasi prova. La sua Luna in Ariete ha una forza identitaria impressionante, e Urano opposto al Sole gestisce la sorte come un’abile trapezista. Meghan Markle, ospite a sorpresa di: «Per entrare in auto passavo dal bagagliaio» X Leggi anche ›e la romantica dedica social alla moglie Portia de Rossi: «Mi innamoro di lei ogni giorno di più» Diventa celebre rapidamente grazie al monologo Phone Call to God, una lettera scritta a Dio dopo la morte della sua ex fidanzata.