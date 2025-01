Nerdpool.it - Il Giorno della Memoria: 5 fumetti da leggere per ricordare la tragedia dell’Olocausto

Leggi su Nerdpool.it

Il 27 gennaio si celebra il, per commemorare le vittime. Dopo avervi consigliato libri e film sul tema, vi presentiamo ora 5che affrontano l’argomento da diverse prospettive, spaziando dal manga al fumetto occidentale. Abbiamo preferito non soffermarci su Maus di Art Spiegelman, che resta comunque l’opera più famosa sul tema, per lasciare spazio a titoli forse meno conosciuti.SETTE VOCI di AA.VV.Sette Voci è un volume antologico pubblicato da Zen Comics che ripercorre, attraverso sette storie diverse, le tristi vicende legate all’Olocausto grazie alla visione dei numerosi autori coinvolti nella sua realizzazione. Un mix di stili narrativi e grafici che riesce a far immergere il lettore nella tristezza e nell’angoscia di quel periodo storico.