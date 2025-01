Movieplayer.it - Grande Fratello: un ex volto de L’Isola dei Famosi e Temptation Island entra nella Casa

Come aveva annunciato Alfonso Signorini prestoentreranno nuovi concorrenti, domani toccherà ad un exdell'isola dei. Ilsi prepara a regalare una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, con nuovi ingressi e dinamiche che promettono di ravvivare ulteriormente lapiù spiata d'Italia. Dopo il ripescaggio di quattro ex concorrenti grazie al televoto, che ha riportato in gioco Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi, nuovi volti del mondo dello spettacolo sono pronti a varcare la famosa Porta Rossa già dalla prossima puntata di lunedì sera in onda come sempre su Canale 5. Nuovi concorrentinodopo i ripescaggi Tra gli ingressi più attesi c'è quello di Maria .