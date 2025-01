Inter-news.it - Giampaolo: «Mi dispiace per il 4-0! Nemmeno ci stava»

Al termine della partita tra Lecce e Inter, nella sala stampa del Via del Mare, ha parlato anche Marco, tecnico dei pugliesi. Questo il suo commento dopo il poker dei nerazzurri. CORAGGIO – Marco, tecnico del Lecce, al termine della sconfitta contro l’Inter, ha analizzato il risultato in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Queste le parole dell’allenatore giallorosso: «Partite come queste decidi tu come giocarle, se aspettare oppure giocare con coraggio. Il primo gol è stato un infortunio tecnico, mentre il secondo è stato un passaggio sbagliato. Alla squadra devo dire non è mancato il coraggio o l’atteggiamento. Sono stati due gol difficili da digerire. Nel secondo tempo abbiamo cercato la scintilla per riaprire la partita, ma poi ti ritrovi a gestire delle imbarcate che non devi subire».