Romadailynews.it - Germania: capo associazione auto, nuovi dazi potrebbero alimentare l’inflazione

statunitensi sulle merci importatespingereverso l’alto, gravando i consumatori con prezzi piu’ elevati e aggravando l’incertezza economica globale, ha avvertito la presidente dell’mobilistica tedesca. In una recente intervista con Xinhua durante la conferenza stampa annuale della Verband dermobilindustrie (VDA), la presidente della VDA, Hildegard Mueller, ha sottolineato la necessita’ di una maggiore unita’ europea per affrontare le sfide poste da questi. “Iinevitabilmente innescano misure di ritorsione, che peggiorano l’ambiente economico e minacciano i posti di lavoro”, ha affermato Mueller. “L’industriamobilistica tedesca, da sola, sostiene oltre 140.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, e questisi tradurrebbero alla fine in prezzi piu’ alti per i consumatori, uno scenario dannoso date le attuali pressioni economiche”.