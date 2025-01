Rompipallone.it - Conceicao vs Calabria: lite a fine gara – VIDEO

Leggi su Rompipallone.it

Bruttissime immagini a San Siro che hanno rovinato il clima di festa nella rimonta incredibile del Milan.Negli ultimi minuti della sfida che stava vincendo il club dei Crociati a San Siro e che ha visto una nuova rimonta dopo quanto già è successo nel corso di questa stagione ai danni del Parma, il Milan è riuscito a ribaltare il risultato. Un risultato che è stato ribaltato nei minuti di recupero alla, come accadde a favore del Napoli quando a inizio stagione riuscì ad invertire il risultato e cambiare per sempre poi quello che è stato il campionato, fino a questo momento, dei partenopei. Cosa che spera di fare anche il Milan, in tal senso. Ma questa rimonta, si porta dietro polemiche non da poco.Già nel corso della sfida, infatti, c’è stata la questione Leao e Theo, calciatori che sono stati sostituiti al momento dell’intervallo e probabilmente per scelta tecnica, non per qualche problema.