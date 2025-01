Calciomercato.it - Conceicao-Calabria, tensione a fine gara: ecco cosa è successo

al termine di Milan-Parma, match valevole per la ventiduesima giornata di Seri eA: scintille tra il tecnico portoghese e il terzinoE’ stato un finale davvero infiammato quello che ha vissuto San Siro. Lo stadio in silenzio per protesta, per l’intera, si è accesso nel finale, in pieno recupero, quando il Milan è riuscito a ribaltare la partita.(LaPresse) – Calciomercato.itAl fischio finale la squadra tutta è entrato in campo per esultare, con Rafa Leao tra i più festanti. Ma allo stesso tempo Sergioe Davidesi sono resi protagonisti di una scena che non è passata inosservata. Toni accesi e nervi tesi tra i due sul terreno di gioco, immortalate dalle telecamere: il tecnico e il difensore vengono quasi alle mani, ma vengono prontamente divisi.