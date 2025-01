Ilgiorno.it - Brescia, carabiniere aggredito da due rapinatori al bancomat: riesce a bloccarli ma finisce in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Unin borghese è statoe rapinato a. È accaduto nel pomeriggio di sabato ad uno sportellodi Banca Intesa, in corso Garibaldi. Il militare è statoda due stranieri. Dopo una colluttazione, è riuscito a bloccare ie a chiamare i colleghi che sono intervenuti per arrestare i malviventi. Il militare è invece stato portato inper accertamenti. Solidarietà "Il SIM Carabinieri Lombardia desidera manifestare profonda gratitudine per il coraggio dimostrato sia dal collega vittima dell'aggressione, sia dai militari intervenuti con prontezza ed efficacia" spiega in una nota il Sim Carabinieri. "Questo episodio - aggiunge il sindacato - è l'ennesima testimonianza dei rischi che quotidianamente i nostri uomini e donne in divisa affrontano con dedizione e spirito di servizio.