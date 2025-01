Oasport.it - Atletica, Sveva Gerevini vince il pentathlon indoor di Aubiere e avvicina il suo record italiano

Leggi su Oasport.it

Il 2025 dinelle prove multiple si apre con una bella vittoria nel meeting internazionale X-Athletics, prima tappa stagionale del World Athletics Combined Events Tour. Alla quarta partecipazione consecutiva nel tradizionaledi Aubière (in Francia), l’azzurra ha trovato oggi il primo successo della carriera in questa kermesse che l’aveva vista migliorare in passato due volte ilnazionale (nel 2022 e nel 2024).La 28enne cremonese in questo caso hato il suo primatodi 4559 punti, realizzato un anno fa ai Mondialidi Glasgow (in cui sfiorò una clamorosa medaglia di bronzo), accarezzando la barriera dei 4500 punti e portando a casa un successo molto incoraggiante in vista degli appuntamenti clou della stagione internazionale.si è imposta con 4498 punti davanti alla francese Celia Perron (4455) e alla svedese Lovisa Karlsson (4365), che guidava la classifica generale prima dell’ultima gara, in cui si è concretizzato il sorpasso della nostra portacolori grazie al suo nuovonegli 800 metri (2:08.