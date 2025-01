Zonawrestling.net - WWE: Lo United States Championship femminile in palio nell’ultimo SmackDown prima della Rumble

Il rematch per loChelsea Green difenderà locontro Michin nella puntata didel 31 gennaio. Si tratta di un rematchfinale del torneo titolato svoltasi al Saturday Night’s Main Event del mese scorso. Nell’ultima puntata, Michin e B-Fab hanno sconfitto Green e Piper Niven in un match di coppia.Gli altri match annunciatiÈ stato programmato un eight-man tag team match che vedrà i DIY e i Pretty Deadly (Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Elton Prince & Kit Wilson) affrontare i Motor City Machine Guns e i Los Garza (Chris Sabin, Alex Shelley, Berto & Angel).Le sfide singoleJimmy Uso affronterà Carmelo Hayes dopo un’interazione nel backstage sfociata in uno scontro fisicodel main event di