Oasport.it - Volley, Civitanova vince una semifinale titanica in Coppa Italia: Trento ko, c’è Verona per il trofeo

ha vinto una scoppiettantedelladimaschile, sconfiggendoal termine di un rovente tie-break deciso in volata. La Lube ha mostrato i muscoli alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e, dopo aver battuto Perugia in campionato, ha preso lo scalpo anche dei Campioni d’Europa in una sfida rivelatasi estremamente equilibrata e avnte. I cucinieri hanno vinto per 3-2 (24-26; 26-24; 25-14; 22-25; 15-13) e si sono così qualificati all’atto conclusivo, in programma domani (domenica 26 gennaio, ore 15.15): sarà un testa a testa inedito contro, che nell’altraaveva firmato l’impresa contro Perugia.Si è trattato di un incontro ad altalena: i dolomitici si sono imposti nel primo parziale, annullando un set-point ai rivali e poi chiudendo i conti con l’ace di Michieletto; nella seconda frazione i primi tempi di Bartha e una stoccata di Lavia hanno annullato tre occasioni consecutive alla Itas, prima che unnte di Loeppky e un’invasione di Gabi Garcia ristabilissero la parità.