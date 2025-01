Ilrestodelcarlino.it - Tutti in vasca contro il Parkinson con Simone Ruffini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il campione del mondo(nella foto), vanto del nostro nuoto, sarà il testimonial d’eccezione domani dell’iniziativa "Nuotiamo insieme per il", iniziativa di solidarietà che verrà allestita nella piscina comunale di Macerata. Quello di domani sarà il secondo e ultimo di una serie di appuntamenti sul tema delrealizzati dal Centro Nuoto Macerata e dal Centro Salvamento Marche e patrocinati dal Comune di Macerata e dalla Fondazione Limpe. Domenica scorsa è andato in scena il primo, un convegno dal titolo "Sport e salute nel". Questa volta, invece, spazio al movimento, ai tuffi, alle bracciate in, perchè dalle 8.30 alle 12 ogni partecipante potrà nuotare a piacimento per contribuire a questa nobile causa. L’ingresso nella struttura di viale Don Bosco infatti sarà gratuito, ma le offerte raccolte verranno devolute all’associazionelocale.