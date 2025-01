Oasport.it - Sci alpino, Franzoni: “Ho un livello da Coppa del Mondo”; Paris: “Ho perso troppo nel tratto centrale”

La discesa libera maschile di Kitzbuehel non è stata particolarmente favorevole per i colori azzurri: il lampo principale è stato quello di Giovanniche con il pettorale n.53 ha colto una splendida quattordicesima posizione. Non è arrivata la top 10 per Dominik, Mattia Casse e Florian Schieder.Queste le parole degli azzurri ai canali ufficiali FISI a partire proprio da: “E’ la prima volta che gareggio a Kitzbühel e sembra davvero di fare uno step ulteriore rispetto alle altre gare didel. Non mi sono mai agitato, la pista mi è sempre piaciuta. Sono andato un po’ lungo alla Steilang e pensavo che la gara fosse già buttata, invece è andata bene e ho centrato il doppio obiettivo di raccogliere un bel risultato e di abbassare i punti FIS. L’attesa in partenza può essere snervante ma sono riuscito a gestire bene i tempi: sono riuscito a sciare bene e sto dimostrando di avere undadeldopo l’infortunio.