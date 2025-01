Secoloditalia.it - Schlein butta nel cestino la proposta di Franceschini: “Io mi occupo di temi concreti…” Quali?

Ellynelladi Dario, “disuniti per vincere”. L’impropabile tattica – ognun per sé poi si vedrà, l’Ulivo è morto – coglie la segretaria in contropiede: “Che ne pensa delladi Dariodi andare ognuno per conto suo al voto per battere le destre? Risposta: ”Preferisco iconcreti, non entrerei in questo dibattito’‘, replica Elly, intervistata da ‘Il Mattino di Padova‘. Praticamente un siluro all’esponente dem, una risposta molto pesante che rende bene lo sbandamento totale del Pd. Partito che la segretaria vede sfuggirle da tutte le parti. La “bomba”è stata infatti l’ultima mazzata al centrosinistra in cerca di senso, federatori, leader, alleanze, centri e centrini. L’avere derubricato ladell’ex ministro della Cultura nell’ambito deinon concreti, astratti, evidenzia una difficoltà estrema della segretaria e del Pd.