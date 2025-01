Romadailynews.it - Rock in Roma 2025: Nanowar of Steel in concerto il 10 luglio 2025 all’Ippodromo delle Capannelle

Leggi su Romadailynews.it

OF+ Giorgio Mastrota+ The Flowing Chords10IppodromoApertura porte: h 20:00Inizio: h 22:00Prezzi dei biglietti:Early bird: €20.00 + €3.00 d.p.Posto unico intero: €25.00 + €3.75 d.p.Biglietti disponibiliin.com e ticketone.it Per la prima volta sul palco delinarrivano iOF, giovedì 10.I biglietti sono in vendita da ora suin.com e ticketone.it.Dopo il successo del sold out show “XX Years Of” all’Alcatraz di Milano ad ottobre 2023 e due club tour tutti esauriti, il quintetto capitolino si esibirà in una serata speciale ed esclusiva per deliziare i fan dello stivale, inoltre la datana vedrà la presenza del coro Flowing Chords e di nientepopodimeno che.