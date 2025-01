Oasport.it - Rally Montecarlo: Ogier guida la classifica generale dopo la terza giornata, benissimo Tanak

Leggi su Oasport.it

Termina con la leadership di Sèbastienladel2025, prima tappa del Campionato Mondiale WRC.le sei prove disputate (tre segmenti ripetuti per due volte), il pilota a bordo della Toyota GR Yarislacon il tempo di 2:42:48:2 grazie soprattutto alla buona difesa avuta nella mattinata, dove è sempre gravitato in top 5 limitando gli errori in segno di concretezza.La situazione è oltremodo avvincente. Il francese al momento vanta un margine di +20:3 sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris1), attualmente secondo davanti al secondo transalpino, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N1), al momento terzo con un gap di +24.6.Non lontano poi l’estone Ott(Hyundai i20 N1), grande protagonista digrazie alla vittoria di quattro stage su sei che gli hanno consentito di salire al quarto posto provvisorio con +27.