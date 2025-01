Quifinanza.it - Packaging del cibo sostenibile, italiani sempre più attenti al bio

Anche ilsi fa green. Per 7su 10, infatti, il modo in cui è confezionato unfa tutta la differenza del mondo e diventa determinante nella scelta di acquisto. Perché ilè molto più di ciò che mangiamo.Healthy, risparmio e sostenibilità: i 3 trend 2025Gli ultimi dati contenuti nell’Osservatoriodel Largo Consumo 2025 elaborato da Nomisma parlano chiaro. Ildae oggi più che mai per noiassume un’accezione molto ampia: è nutrimento, sì, ma anche convivialità, piacere, prevenzione e benessere e,di più, occasione per fare scelte sostenibili.I maggiori trend che guideranno le scelte di acquisto quest’anno, non a caso, saranno proprio il salutismo, il risparmio e la sostenibilità.L’indagine rivela che il 38% di noi cerca di seguire stili alimentari green, mentre ben il 79% considera la sostenibilità tra le sue priorità quando fa acquisti nel settore food.