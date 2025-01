Primacampania.it - Napoli indomito batte la Juve 2-1 in rimonta

– Una prova di grande forza del Napolo di Antonio Conte cheinlantus 2-1 al Maradona. La capolista rafforza così la prima posizione in classifica. La squadra di Motta parte subito forte: al 7?, miracolo di Meret su Yldiz, ilrisponde con un colpo di testa di Anguissa alto da ottima posizione. Al 43? gara sbloccata: Kolo Muani, appena arrivato dal mercato, si fa trovare pronto su un passaggio sbagliato di Anguissa.Nella ripresa, miracolo di Di Gregorio su Lukaku (50?), Anguissa firma il pari di testa (57?). Al 69? sorpasso su rigore firmato Lukaku. Poi illa controlla facile fino al ‘95.prima sconfitta in campionato, ma al Maradona ci sta. Una nota per l’arbitraggio di Chiffi, uno dei più scarsi visto quest’anno a. Non vede decine di falli e ammonizioni sacrosante da comminare ai calciatori della