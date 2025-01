Moda, mezzo miliardo dal Governo per il rilancio del settore

Leggi su Ildenaro.it

Un pacchetto di incentivi da 500 milioni di euro per ildella, nel 2025, così articolati:contratti di sviluppo (100 milioni), per progetti di investimento superiori a 20 milioni di euro, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;mini contratti di sviluppo (100 milioni), per investimenti tra 3 e 20 milioni, con analoghe agevolazioni;transizione ecologica e digitale (15 milioni), per Pmi, con contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per formazione, tecnologie digitali e certificazioni di sostenibilità;sostenibilità nella filiera(30,5 milioni): destinati a investimenti in macchinari, brevetti e ricerca per le pmi del tessile e della concia;credito d’imposta R&S (250 milioni), per aziende in difficoltà, con sospensione delle rate garantite da Fondo di garanzia e Sace.