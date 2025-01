Sport.quotidiano.net - Miranda si candida per il ruolo di laterale sinistro. In mezzo anche Moro chiede spazio. Odgaard c’è, davanti rebus Dallinga-Castro

Il Bologna all’assalto dell’Empoli: con pochi dubbi e molte certezze. Vincenzo Italiano cerca un colpo esterno e continuità, per alimentare la rincorsa all’Europa. Per farlo, medita di ritoccare lo stretto necessario la squadra reduce dalla miglior prestazione in Champions, con la consapevolezza di dover bilanciare forze e sforzi, nel pieno del tour de force. La bella notizia è il rientro tra i convocati di El Azzouzi e Cambiaghi, che di fatto il Bologna non ha avuto per tutta la prima parte di stagione, con l’esterno che rientra proprio nella partita dell’ex: in panchina ovviamente. C’è da sostituire Orsolini, che ha iniziato l’iter riabilitativo dopo la nuova lesione muscolare ai flessori della coscia destra. Ndoye dovrebbe prenderne il posto, cambiando lato, con Dominguez a sinistra: Iling-Junior spera in una maglia ma dovrebbe accomodarsi in panchina al fischio iniziale.