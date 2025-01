Agi.it - Meloni, "su Santanchè nessun braccio di ferro. Le parlerò. "E Almasri non lo ha liberato il governo"

AGI - Giorgiaa tutto campo durante il punto stampa al porto islamico di Gedda, prima di salire sulla Nave Vespucci. Sull'eventualita di dimissioni, sollecitate dall'opposizione, del ministro del turismo Daniela Santanché, rinviata a giudizio per la vicenda Visibilia, "non c'èdia preoccupazione. Incontrerò il ministro per parlarle", ha detto la premier che ha voluto così smentire "fantomatiche ricostruzioni". "Il clima è assolutamente sereno", ha aggiuntosecondo cui "un rinvio a giudizio non è per forza motivo di dimissione".ha poi affrontato il tema di, il terrorista libico arrestato a Torino su ordine della Corte penale internazionale poi scarcerato e rimpatriato. La Cpi "chiede chiarimenti e manderemo i chiarimenti" ma "ne chiederemo a nostra volta anche sulla base delle interrogazioni che sono state presentate", ha spiegato il presidente del consiglio.