Thesocialpost.it - “Malore durante l’immersione”, la disperazione per il fotoreporter Massimo Sestini. Cosa è successo

Iltoscanoè stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento dopo un grave incidente subacqueo avvenuto nel lago di Lavarone.una immersione, un malfunzionamento dell’erogatore dell’aria delle sue bombole ha causato il suo svenimento sott’acqua, lasciandolo senza respiro.Intervento tempestivo dei soccorritoriIl fotografo, 62 anni, è stato prontamente soccorso e riportato in superficie dall’istruttore, una guarda costiera professionista. Subito dopo, è stato rianimato dai soccorritori sul posto, con l’intervento dei vigili del fuoco di Lavarone e della Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Trento,è attualmente in rianimazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i medici, i suoi polmoni sono pieni d’acqua, e sono in corso le manovre per liberarle.