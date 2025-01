Ilfattoquotidiano.it - Lo slogan di Autostrade per l’Italia: “La libertà è movimento”. Detto da loro, bella ipocrisia

di Chiara PianaDopo il “famigerato” chiodo in grado di bloccare l’intera linea ferroviaria italiana, la vis comica (per così dire) italiana ha colpito ancora e non, in questo caso, nelle dichiarazioni di qualche ministro, bensì nellodella nuova pubblicità diper, che si conclude con la poetica frase “La”.Nulla da dire sulla proposizione in sé: sul piano teorico enuncia un concetto ineccepibile e che nessuno si sognerebbe di controbattere; il risvolto comico è dato, dunque, dall’associazione di quel concetto a un ente come le, un’unione insolita che produce quell’effetto ossimorico e dissonante che Pirandello avrebbe definito propriamente come “comico”.Non è chiaro, infatti, come ladisi coniughi con gli innumerevoli cantieri, chiusure e scambi di carreggiata che generano quotidianamente ingorghi e code, spingendo spesso le persone a rinunciare ai viaggi non indispensabili per non imbarcarsi in avventure odisseiche o a sviluppare un esaurimento nervoso, qualora non possano evitare gli spostamenti.