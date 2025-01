Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 2-2, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: l’Itas si ritrova nel quarto set, 25-22 e si va al tie break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-VERONA () DALLE 16.155-4 Mano out Lavia da zona 44-4 Primo tempo Chinenyeze4-3 Errore al servizio3-3 Primo tempo Chinenyeze3-2 Non cade niente! O meglio, cade la pipe di Lavia ma dopo grandissime difese di2-2 La parallela di Lagundzjiaaaaaaaaaaaaa! A chiudere un’azione infinita!2-1 Parallela di Michieletto da zona 41-1 Mano out di Nikolov da zona 41-0 Out Nikolov da zona 425-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo! La chiude lui, in una serata fin qui storta e si va al tie!24-22 Mano out Gabi Garcia da zona 4 dopo la ricezione sbagliata di23-22 La parallela di Nikolov da zona 423-21 Potentissimo Nikolov da zona 423-20 Primo tempo Flavio22-20 Diagonale stretta di Lagumdzjia da zona 222-19 Errore al servizio21-19 Mano out Nikolov da zona 4, grande difesa di21-18 Bottolo vincente in diagonale da zona 221-17 Errore al servizio20-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeee20-16 La parallela di Bottolo da zona 420-15 Out Lavia da zona 420-14 Parallela di Bottolo da zona 420-13 Errore al servizio19-13 Parallela di Bottolo da zona 419-12 Murooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa18-12 Diagonale stretta di Lavia da zona 417-12 Errore al servizio16-12 Invasione aerea16-11 Primo tempo Flavio15-11 Diagonale di Nikolov da zona 415-10 Parallela di Nikolov da zona 415-9 Mano out Garcia da seconda linea14-9 Out Michieletto da zona 414-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Barthaaaaaaaaaaaaaaaaaaa13-8 Di seconda intenzione Sbertoli da zona 212-8 Out l’attacco di Loeppky da zona 411-8 La mette fuori Garcia da seconda linea.