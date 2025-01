Lanazione.it - Le sfide del weekend

Quarta giornata di ritorno in Prima e Seconda categoria, campionati più che mai avvincenti. Nel girone A di Prima il Capannori scende in Versilia contro la Torrelaghese (massesi in casa col Serricciolo), e non può sbagliare per tenere il passo, mentre si ritrova e non molla il Corsagna, ora in quarta piazza e con l’insidiosa gara esterna col CQS Pistoia. Fra le altre, attenzione alla Folgor Marlia, impegnata sul terreno del Romagnano, all’Academy Porcari, fra le mura amiche per confrontarsi col quotato Capezzano, ed a duefra compagini nostrane: l’Atletico Lucca sale a Gorfigliano al cospetto dei Diavoli Neri, e la posta in palio è altissima pure a Montecarlo, dove i grigiorossi, ora in piena zona retrocessione, ospitano il Pieve Fosciana che, dal canto suo, deve muovere la classifica per non rischiare brutte sorprese.