Sport.quotidiano.net - La 24ª giornata. Pineto con la Torres, la Spal va a Carpi

Sabato ricco in chiave salvezza, ma non solo. Da seguire da vicino oggi i novanta minuti tra. Proprio mentre il lanciatissimosi metterà a confronto con la. Poco più tardi il Campobasso proverà a risollevarsi contro il Gubbio e l’Entella a mentenere saldamente la vetta della classifica nei novanta minuti contro la Pianese. Serie C. Girone B (24ª). Oggi: ore 15. Ore 17.30 Campobasso-Gubbio, Virtus Entella-Pianese. Domani: ore 15 Milan Futuro-Rimini, Perugia-Pescara. Ore 19.30 Ternana-Vis Pesaro. Lunedì: ore 20.30 Arezzo-Pontedera. Disputate ieri: Lucchese-Ascoli, Sestri Levante-Legnago. Classifica: Virtus Entella 50; Ternana,45; Vis Pesaro, Pescara 42; Arezzo 39;34; Pianese 32; Rimini 31; Perugia, Ascoli 27; Campobasso,26; Gubbio 25; Pontedera,24; Lucchese 20; Milan Futuro 18; Sestri Levante 17; Legnago Salus 14.