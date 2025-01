Immersione lago | grave reporter Sestini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.30 Il celebre fototoscano Massimo, 61 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento dopo un incidente sotto ghiaccio deldi Lavarone, dov'era per unaè stato riportato in superficie dall'istruttore e subito rianimato dai soccorritori. E' stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale: è in coma farmacologico. Non sarebbe in pericolo di vita: non è andato in arresto cardiaco, ma ha perso conoscenza.lavora per il Corriere della Sera e per il Corriere fiorentino.