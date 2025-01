Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Suor Benedetta, poi film e libri per la Memoria

Il Giorno dellasi celebra il 27 gennaio, giorno della liberazione di Auschwitz nel 1945. In questa data simbolica, si onorano le vittime della Shoah e si promuove la riflessione sul valore dellastorica per evitare il ripetersi di simili tragedie in futuro. Per ricordare quindi, oltre allo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana di cittadini ebrei e degli oppositori, i deportati, la prigionia, la morte e chi si oppose al massacro da parte del regime nazifascista anche a rischio della propria vita e chi ha salvato e protetto i perseguitati. Il Comune di Modigliana ricorda quei tragici eventi in tre momenti: domani alle 10,30 in piazza Cesare Battisti sarà deposta una corona di fiori alla stele commemorative che ricordaPompignoli (Modigliana 1876-Brisighella 1968) che fu responsabile della fraternità dellee, presenti a Firenze dal 1912 al 1998, e nel 2018 è stata proclamata ’Giusta fra le nazioni’ dallo Yad Vashem di Gerusalemme.