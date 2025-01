Sport.quotidiano.net - Holiday, la Virtus ci prova con l’ex Nba. Ha vinto un titolo con Curry nel 2015

Leggi su Sport.quotidiano.net

Justinè il terzo tentativo dellaper portare sotto le Due Torri un esterno che allarghi le rotazioni in attesa che rientri Will Clyburn. Ci sono, però, diverse perplessità: la prima è legata al fatto che il giocatore è fermo dalla stagione scorsa, quando ha disputato i playoff Nba con i Denver Nuggets. Il secondo riguarda l’età della guardia statunitense, ad aprile compirà 36 anni, e il terzo è l’entità dell’ingaggio richiesto. Il direttore generale bianconero Paolo Ronci ritiene che questi dubbi possano essere superati, altrimenti il dirigente romagnolo non avrebbe avviato la trattativa, ma ora spetta proprio a lui convincere il presidente della V nera Massimo Zanetti. In questi ultimi mesi tra i due si è creata una sinergia importante all’interno di una società dove il nuovo ponte di comando Zanetti-Ronci è probabilmente uno dei motivi per cui sono passate tre settimane dall’infortunio di Clyburn e ancora il suo sostituto non è in palestra a lavorare con il resto della squadra.