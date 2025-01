Secoloditalia.it - Grillo ottiene gratuitamente la gestione della spiaggia davanti alla sua villa: è polemica

Leggi su Secoloditalia.it

Il comune livornese di Bibbona ha prorogato a Beppelain cui si trova la suaprivata, secondo quanto riportato da Il Giornale. Il fondatore dei 5 stelle, secondo le fonti del quotidiano milanese, affitta la magione a 16.500 euro a settimana più 2000 euro a notte con il resto degli optional da pagare separatamente. Il Giornale ha pubblicato le informazioni dell’atto in cui si parla di una “concessione demaniale n. 14/05 intestata al Sig. Giuseppe, identificata nel Piano con la sigla CDM 7, tipologia concessione: arenile privato”. La concessione viene assegnata al soggetto che in questo caso è il comico genovese, per la durata di 10 anni in quanto viene considerata come “arenile privato” e quindi “in nessun modo può essere ricondotta ad un attività economica, avendo come scopo esclusivamente la protezioneduna evegetazione dunale”.