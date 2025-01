Liberoquotidiano.it - "Gli indifferenti", una versione raffinata e puntuale

Leggi su Liberoquotidiano.it

GLIRai Storia ore 21.10. Con Claudia Cardinale, Rod Steiger e Tomas Milian. Regia di Francesco Maselli. Produzione Italia 1964. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA È la prima (e ancor oggi la migliore) delle molte traduzioni del romanzo di Moravia. Al centro una ricca famiglia romana alla fine degli anni 20. Ricca ancora per poco. Il patrimonio del casato si sta prosciugando a causa delle ruberie dell'amministratore, un losco speculatore in cocca coi potenti. I due giovani figli cercano di opporsi, ma la ragazza finirà per diventare l'amante del losco. E il fratello dopo aver tentato di ucciderlo, si rassegnerà a vivere in una situazione dominata dallo speculatore prendendo i suoi avanzi. PERCHÈ VEDERLO Perché è una, ottimamente ambientata e fotografata.