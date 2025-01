Gaza Hamas libera le quattro soldatesse israeliane | l’abbraccio con i genitori i festeggiamenti a Tel Aviv

Leggi su Open.online

Lerapite danell’ottobre 2023 sono state rilasciate oggi in un’operazione che ha visto il loro trasferimento daa Israele, dopo 477 giorni di prigionia. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, tutte di vent’anni, come annunciato ieri. Prosegue così la fase 1 degli accordi di cessate il fuoco siglati circa dieci giorni fa e che hanno già portato al rilascio di altre tre donnela settimana scorsa, in cambio dellazione di decine di detenuti palestinesi. Le giovani sono comparse in uniforme militare in Palestina Square, aCity, dove sono state consegnate alla Croce Rossa, che le ha poi trasportate in Israele. Durante la cerimonia pubblica, si sono mostrate in buone condizioni e sono salite sul palco allestito da, tenendosi per mano e mostrando una busta ricevuta dai miliziani.