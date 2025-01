Inter-news.it - Frattesi, dalla Roma 2 nomi! Piccolo margine Inter e formula – CdS

Leggi su Inter-news.it

La settimana in arrivo potrebbe portare novità per quanto riguarda il fronte. Il centrocampista continua ad essere corteggiato. L’si aspetta un’offerta. Le ultime tra minie duenell’affare.– Al termine della ventiduesima giornata di campionato, il fronte Davidepotrebbe riscaldarsi. Infatti, il calciomercato invernale presto volgerà alla sua conclusione e allora la, se veramente vorrà acquistare adesso il giocatore, dovrà necessariamente uscire allo scoperto. La sensazione è che all’indomani della Champions League, potrebbe arrivare una prima proposta ufficiale. Una proposta che dovrà avvicinarsi ai 45 milioni richiesti all’o comunque ai 40 (di 5 milioni). Ma in che modo?, l’aspetta l’uscita allo scoperto– Per convincere l’, Ghisolfi dovrà inventarsi un’offerta molto articolata e promettente sulla base magari di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e con bonus facili raggiungibili.