Daniele De Rossi presidente dell’Ostiamare | la presentazione ufficiale

Ostia, 25 gennaio 2025 – Dopo che con una letteral’associazione sportiva Ostiamare aveva comunicato che il 1 gennaio 2025 avrebbe restituito le chiavi dell’impianto comunale Anco Marzio ad Ostia, Roma Capitale e Municipio X si erano impegnati nel trovare una soluzione per dare continuità alla scuola calcio fino al termine della stagione sportiva, auspicando in una rapida soluzione.Oggi, presso il Cineland di Ostia, si è tenuta la conferenza stampa didel nuovo assetto societario dell’A.S. Ostiamare capitanato dalDe, alla presenza del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato e deldel Municipio X Mario Falconi.“L’Ostiamare è per tutta la nostra comunità un presidio sociale fondamentale nonché un’istituzione sportiva storica del territorio.